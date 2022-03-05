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Zelenskiy'den hava sahasını kapatmayan NATO'ya sert tepki: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
05.03.2022 - 00:22 | Son Güncelleme: 05.03.2022 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.
Etiketler : zelenskiy,nato,ukrayna,rusya,
832434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/832434.aspx
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