Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 10 . gününde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklada Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan beri meydana gelen savaşta 10 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği 39 uçak, 40 helikopter, 269, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna ordusu ve kentte silahlanan sivil halk sıcak çatışmaya hazırlanıyor

RUS ORDUSUNUN KİEV'E İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi adım adım sürürken Ukrayna ordusu ve kentte silahlanan sivil halk sıcak çatışmaya hazırlanıyor. Öte yandan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yaptığı konuşmada ilk kez NATO'yu eleştirerek "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadesini kullandı. Öte yandan; ABD, bombardıman uçakları ile birlikte NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu. Yeni bilgilere göre Rusya'dan ilk kez ateşkes açıklaması geldi. Rusya, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durmuştu, nedeni belli oldu Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. Askeri konvoyun Ukrayna'daki Rasputitsa (Çamur mevsimi) adı verilen doğa olayı yüzünden asfalt yolu tercih ettiği ve bu yüzden ilerlemekte güçlük yaşandığı öğrenildi.

Lviv-Kiev yolunda saldırı: CNN TÜRK ekibine ateş açıldı CNN TÜRK ekibi, Rusya'nın Ukrayna işgalini takip etmek için Lviv'den başkent Kiev'e gitmek üzere çıktığı yolda, saldırıya uğradı. Ekibin aracının tekerleklerinin hedef alındığı öğrenilirken, geldikleri noktaya geri dönmek durumunda kaldıkları bildirildi.