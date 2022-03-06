Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra her iki ülke lideri ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Vladimir Putin görüşmede, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi, ayrıca belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı. Özel harekatın plana ve programa uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin’in görüşmede, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullandığını ifade ettiği aktarıldı.

"RUS TARAFI DİYALOĞA HAZIR"

Açıklamada Rusya’nın diyaloğa açık olduğu aktarılarak, “Rus tarafının anlaşmazlığı çözmek için Ukrayna makamları ve yabancı ortaklarla diyaloga hazır olduğu teyit edildi” denildi.

Ukrayna ordusunun yeni saldırılara hazırlandığı ve müzakere süreçlerinin baltalandığı ifade edilen açıklamada, “Bu bağlamda operasyon ancak Kiev'in askeri eylemlerine son vermesi ve talepleri kabul etmesiyle durur” denildi.

Açıklamanın sonunda ise, “Planlanan bir sonraki müzakere turunda Ukrayna temsilcilerinin ortaya çıkan gerçekleri tam olarak dikkate alan daha yapıcı bir yaklaşım sergileyecekleri umuldu. Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin diplomatik ve askeri departmanları arasındaki temasların sürdürülmesinin önemini dile getirdi. Putin, Rus tarafının Türk vatandaşlarının muharebe alanlarından güvenli bir şekilde tahliyesi için gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu iletti” ifadeleri kullanıldı.