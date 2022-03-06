Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle 11. günde de devam ediyor. Rusya her geçen gün saldırıların boyutunu ve kapsamını genişletirken Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı.

RUSYA UKRAYNA'NIN KAYIPLARINA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Rus savaş uçağının Ukrayna hedefine fırlattığı füzeye dair detaylara yer verilirken, hangi hedefin vurulduğu ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait 2 bin 203 askeri tesisin, 111 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerini ve 71 radar istasyonunu imha ettiklerini aktardı. Konaşenkov ayrıca, “Karada 69, havada 24 uçak, 778 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 77 çoklu roketatar, 279 top ve havan, 553 adet özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı imha edildi” dedi.

Rusya, Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bıraktı Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy Rusya'nın planını açıkladı: Odessa'yı bombalayacaklar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesini isteyerek, “Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” dedi.

Trump'tan 'Rusya'yı Çin bayraklı savaş jetleriyle vuralım' şakası Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yı Çin bayraklı savaş jetleriyle vurmasını ve suçu Çin'e atmasını önererek, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz" dedi.

Kuyumcularda düğün sezonu öncesi Rusya-Ukrayna hareketliliği Düğün sezonu öncesi düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda şimdiden hareketlilik başladı. Rusya-Ukrayna krizinin etkisi altın piyasasına yansıdı ve fiyatlar yükselmeye başladı.