Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 11. gün geride kaldı. Ukrayna tüm gücüyle Rus saldırılarına akrşı mücadele etmeyi sürdürüyor. Hedefi başkent Kiev’de kontrolü sağlamak olan Rus ordusu, Kiev’e yakın Irpin kenti de dahil birçok kentte saldırılarını sürdürürken, Kiev’e girmek için ordusunu hazırda bekletiyor. Rus ordusuyla sürekli çatışma halinde olan Ukrayna askerleri tarafından da Kiev’in savunulması için kent dışında savunma hatları oluşturdu.

"ŞEHRİMİZİ VE ÜLKEMİZİ KORUYACAĞIZ"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Ukrayna askerlerine katılarak, Kiev halkına görüntülü bir mesaj yayınlayarak seslendi. Kliçko yayınladığı mesajında, “Sevgili Kievliler! Kiev yakınlarında çatışmalar yaşanıyor. Başkentin savunulması için tüm imkanlar kullanılıyor. Ordumuz savaşa hazır ve düşmanı püskürtmek için kararlı bir ruh halinde. Büyük bir dirençleri var. Ne pahasına olursa olsun Kiev'i savunacaklarını söylediler. Kiev, devletimizin kalbidir. Ve bugün Ukrayna'nın Başkenti aynı zamanda tüm Avrupa için bir özgürlük karakolu! Kiev'den vazgeçmeyeceğiz! Kimse ölmek istemez. Ama çocuklarımızı, ailelerimizi, şehrimizi ve ülkemizi koruyacağız!” ifadelerini kullandı.

64 kilometrelik konvoy Kiev sınırında durmuştu, nedeni belli oldu Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerindeki beliren 64 kilometrelik konvoy durdu. Askeri konvoyun Ukrayna'daki Rasputitsa (Çamur mevsimi) adı verilen doğa olayı yüzünden asfalt yolu tercih ettiği ve bu yüzden ilerlemekte güçlük yaşandığı öğrenildi.

Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Rusya tren istasyonu yakınlarını vurdu: Kiev'de yeniden patlama sesleri Ukrayna'dan yükselen büyük patlama sesinin ardından, İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu duyurdu.