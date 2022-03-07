Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sonlanması için bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri görüşmelerin 2.turunu Polonya ve Ukrayna sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleştirmişlerdi. İkinci turda sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusuna görüş birliğine varılmıştı. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, “Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." demişti.

MÜZAKEREDE 3. TUR BAŞLIYOR

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıklamıştı. Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı. Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu. Kiev müzakere heyetinden David Arahamiya, sosyal medya hesabından heyetlerin bugün tekrar bir araya geleceğini duyurdu. Arahamiya görüşmenin nerede yapılacağını bilgisini ise henüz paylaşmadı.

Rusya'ya bir darbe de Netflix'ten ABD'li Netflix, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldacağını duyurdu.