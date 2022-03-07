Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Brezilya'da bir politikacının Ukraynalı kadınlar hakkında söylediği sözler dünya basınına damga vurdu. Brezilyalı politikacı Arthur do Val, Ukraynalı kadınlar için ''fakir oldukları için kolaylar'' diyerek söylediği müstehcen sözlerin ses kayıtları basına sızdı.

BREZİLYALI POLİTİKACIDAN ÇİRKİN SÖZLER

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, sızan kayıtta Brezilyalı politikacı, şu ifadeleri kullandı: ''Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Kardeşim sana yemin ederim... Güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim.'' Aynı ses kaydında Do Val'in Ukrayna - Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında müstehcen yorumlarda bulunduğu da belirtiliyor.

SES KAYDI GÜNDEM OLDU

Ses kaydı hem ülke gündemine hem de dünya gündemine damgasını vurdu, sosyal medyada infiale neden oldu. Binlerce kişi, politikacı Val'i istifaya çağırdı. Val'in Sao Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye 40 binden fazla kişi imza attı. Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi de tepki gösterenler arasındaydı.

“UTANMAZ BİR AHMAK”

Büyükelçinin eşi Fabiana Tronenko, Brezilyalı politikacıya ''utanmaz bir ahmak'' olarak nitelendirdi ve ''Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok. Biraz saygı göster'' dedi. Öte yandan Politikacı Arthur do Val, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki insanlık dramına dikkat çekmek için 3 günlük bir ziyaret yapmış, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşmıştı.

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