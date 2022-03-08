Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 13'üncü güne girildi. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

3. MÜZAKEREDEN DE SONUÇ ÇIKMADI

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde yapıldı. Müzakereden yine olumlu bir sonuç çıkmadı.

5 KENTTE GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.40: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal girişimleri sırasında sadece profesyonel askeri birlikleri sahaya süreceklerini duyurdu: Ukrayna operasyonunda sadece profesyonel askerler kullanacağız. Acemi asker kullanmayacağız.

00.18: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

00.05: Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.