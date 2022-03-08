Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sanayisinde yaşanabilecek olası aksamaları önlemek adına ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

YASAKLARDAN ETKİLENECEK ÜLKELER LİSTELENECEK

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

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