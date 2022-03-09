Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş 14. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'da hava saldırılarıyla önemli noktaları tarumar eden Rusya bu defa hedefine Mariupol şehrinde bulunan çocuk hastanesini yerleştirdi. Hava saldırısı ile vurulan hastanede kaç kişinin öldüğü yada yaralandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olaya ilişkin, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” sözleriyle tepki gösterdi.

"GÜCÜN VAR AMA İNSANLIĞINI KAYBEDİYOR GİBİSİN"

Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinin vurulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastanenin vurulduğunu doğrulayarak, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması çağrısını yineledi. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, Mariupol’de çocuk ve doğum hastanesine doğrudan saldırdığını ve enkaz altında çocukların olduğunu ifade ederek, “Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun! Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından ayrıca, vurulan hastanenin içinden görüntüleri paylaştı.

Zelenskiy, ‘Pes etmeyeceğiz’ deyip çağrıda bulundu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, asla pes etmeyeceklerini söyleyerek, ülkerele yaptırımların arttırılması ve Rusya'nın terör devleti olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy'den Kırım ve Donbas açıklaması: “Bunu tartışıp uzlaşa biliriz” Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas’la ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kırım ve Donbas'ın tanınmasına ilişkin soruya, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." cevabını veren Zelenskiy, müzakerelerin bir kez daha önemine vurgu yaptı.

Zelenskiy başkanlık ofisinden seslendi: Saklanmıyorum, korkmuyorum Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'deki başkanlık ofisinden halka seslenerek, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." dedi.