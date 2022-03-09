Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilerin karşısına çıkarak Rusya’ya yönelik peş peşe gelen sert ekonomik yaptırımlar ile ilgili konuştu. Rusya’dan ayrılan şirketler nedeniyle hükümetin çalışmalar yaptığına işaret eden Peskov, “Umarız milyonlarca insan işsiz kalmaz. Gerçekten şirketler ayrılıyorlar ve hükümet bu konuyla ilgileniyor.” diye konuştu.

RUSYA'NIN ÇIKARINA GEREKEN NE İSE O YAPILACAK

Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, “ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor. ABD’nin Rus enerji ürünlerini almama kararını son derece ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve Rusya’nın çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi.

Küresel enerji piyasalarındaki durumun belirsiz olduğuna dikkati çeken Peskov, “Küresel enerji piyasalarındaki durum oldukça çalkantılı ve bu çalkantıların hangi noktaya kadar artarak devam edeceği de bilinmiyor.” ifadesini kullandı.

ANTALYA'DAKİ GÖRÜŞME ÖNEMLİ

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine işaret ederek, “Bu müzakere sürecinin devam ve son derece önemli.” dedi.

POLONYA'NIN SUNDUĞU TEHLİKELİ BİR SENARYO

Polonya'nın, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarik edeceğine yönelik olasılığı değerlendiren Peskov, “Bu son derece arzu edilmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir senaryo.” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Biden, Rus petrolünü yasakladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Benzer bir kararı İngiltere'de aldı. Bu açıklamaların ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.

Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak MİG-29 kararı Rusya'nın NATO'ya üye olması halinde savaşla tehdit ettiği bir diğer ülke olan Polonya'dan dikkat çeken bir açıkalma geldi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna için istediği elindeki tüm MİG-29 jetleri Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne teslim etme hazır olduklarını duyurdu.