Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizi 15. gününde devam ederken yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş, bini aşkın sivil yaralanmış ve 1 buçuk milyondan fazla Ukraynalı komşu ülkelere göç etmişti. Rusya'nın işgaline ve saldırgan tavırlarına Avrupa'dan çok sert yanıtlar gelirken Rus ekonomisini hedef alan ciddi yaptırım kararları alınmıştı.

Ukrayna'da yaşanan savaşla ilgili hareket geçen Avrupa, Ortadoğu'da çıkan savaşlar için sessiz kalması nedeniyle iki yüzlülükle suçlanmış ve bu konu tartışmalara yol açmıştı. Tartışmalar devam ederken İngiltere Cambridge dükü Prens William'dan skandal bir açıklama geldi. William, Ukrayna'da yaşanan savaş için 'Afrika'da ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız" dedi.

Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gönüllülerle bir araya gelen çift İngiltere'de devam eden yardımları inceledi. Prens William'ın burada Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı yorum tepkileri peş peşe getirdi.

'AVRUPA'DA GÖRMEK ÇOK YABANCI'

Prens William, İngilizlerin Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi. William daha sonra, "Bunu Avrupa'da görmek çok yabancı. Hepimiz arkanızdayız" dedi.

'İŞE YARAMAZ HİSSEDİYORUZ'

Yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini ekleyerek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" diye devam etti.

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İngiltere 300 Ukraynalı mülteci aldı Ukrayna’da savaştan kaçan siviller batıdaki ülkelere gidiyor. Birleşmiş Milletler (BM)’nin duyurduğu rakama göre ülkesini terk eden sivillerin sayısı 2 milyona ulaştı. İngiltere’nin ise şimdiye kadar 300 Ukraynalı mülteciyi kabul ettiği öğrenildi.