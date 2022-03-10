Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, kritik zirve sonrası kameralar kaşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un isteklerinin çok fazla olduğunu söyledi.

“UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki tarafa da eşit söz hakkı verdiğini belirten Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi taleplerini bir kez daha dile getirdi.

“TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Lavrov'un istediklerini teslimeyet listesine benzeterek, “Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ BİR ARABULUCULUKTA BULUNDU”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun önemli bir arabuluculukta bulunduğunu belirten Kuleba, “Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki kentimiz." dedi.

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