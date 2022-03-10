Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 15'inci gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurmuş oldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ikiliden peş peşe dünyanın gündemine düşen açıklamalar geldi.

'NÜKLEER SAVAŞ’ TEHDİDİDE CEVAP

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” derken, merak edilen “nükleer savaş” tehdidine de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov değindi.

Nükleer savaş çıkacağına inanmadığını aktaran Lavrov, “Dengeli diplomatik çözümler için hazırız.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleşen kritik zirve sona erdi. Zirvenin sona ermesiyle peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, zirve sonrası yeniden görüşmeye açık olduklarını belirtti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taleplerini “Teslimiyet listesi” olarak yorumladı.

Kritik zirve sonrası Lavrov'dan dünyaya yaptırım mesajı: Öyle bir şey yapacağız ki... Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü zirvesi tam 1,5 saat sürdü. Kritik zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaşta Ukrayna'yı sorumlu tutan Lavrov, “Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." ifadelerini kullanarak dünyaya tepki gösterdi. Aynı zamanda Batı'nın yaptırımlarına tepki gösteren Lavrov, "Bir daha Batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak. Yaptırımları siyasi saldırganlığın bir parçası haline getirdiler" dedi.