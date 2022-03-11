Türkiye Gazetesi

Alman medyası, ülkedeki özel bir hastanenin Rus ve Belarusluları hasta olarak kabul etmeme kararı aldığını duyurdu. Haberde Münih’te bulunan Latros Kliniği’nin çalışanlarına gönderdiği yazıyı paylaştı. Yazıda Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceği belirtilirken Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

RUS VE BELARUS VATANDAŞLARI TEDAVİ EDİLMEYECEK

Rus ordusunun ve Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna’yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

HASTANE GERİ ADIM ATTI

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayı kişi tarafından eleştirildi. Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Almanya, Ukrayna’nın AB’ye katılım talebini desteklemiyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlı katılım talebini desteklemediğini açıkladı.