Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, başkent Kiev’de yaptığı açıklamada savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çekti ve "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.

Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

'200 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ ÜLKESİNİ KORUMAK İÇİN AVRUPA'DAN DÖNDÜ'

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.

Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 binin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.

Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar oluşturunca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna krizi fiyatlara yansıdı: Petrol son 14 yılın zirvesine çıktı! ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığı haberleri fiyatlara yansıdı. Arz tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesinin hakim olduğu petrol piyasasında fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Rusya Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçılar topluyor iddiası ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna savaşı için Suriye'den daha önce yabancı şehir savaşı tecrübesi olan savaşçılar topladığı iddia edildi.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.