Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Versay şehrinde bir araya geldi. Burada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve AB ekonomisinin güçlendirilmesi hakkında bir görüşme yapıldı. Toplantının ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini söyledi.

"GELECEĞİMİZ UKRAYNA'YA BAĞLI"

Leyen "Burada Ukrayna'nın, AB'nin ve demokrasimizin geleceği hakkında konuşuyoruz. Geleceğimiz, Avrupa ailesinin bir üyesi olan Ukrayna'ya bağlıdır. Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı bağlı olduğumuz bütün ilkelere aykırıdır. Putin demokrasiye, devletlerin egemenliğine ve insanların özgürlüğüne saldırmaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu iğrenç saldırısına bugün vereceğimiz tepki, bütün Avrupa kıtasının geleceğini belirleyecek" dedi.

"YENİLEBİLİR KAYNAKLARA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPACAĞIZ"

Avrupa Komisyonu'nun AB enerjisini yeniden güçlendirmeyi planladığını söyleyen Ursula Von Der Leyen "İlk olarak, orta vadede Avrupalı tüketicilere güvenilir, güvenli ve uygun fiyatlı enerji tedariki sağlamaya devam etmek görevimizdir. Bu, arzı çeşitlendirerek ve yenilenebilir kaynaklara büyük yatırımlar yaparak Rus gazına olan bağımlılığımızdan kurtulacağımız anlamına geliyor. Mart ayı sonuna kadar gaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarına yayılma etkisini sınırlamak için seçenekler sunacağız. Ayrıca Avrupa Birliği'nin daha uzun vadeli bir AB gaz depolama politikası belirlemesi gerekiyor. Bu sebeple komisyon, her yıl ekim ayının ilk gününe kadar yeraltı gaz depolamasını en az yüzde 90'a kadar doldurmak için bir teklif sunacak. Bu, tedarik kesintisine karşı sigorta poliçemiz olacak” diye konuştu.

Leyen, "Mayıs ortasında gerekli ulusal ve Avrupa kaynaklarının desteğiyle, 2027 yılına kadar Rus gazı, petrolü ve kömürüne olan bağımlılığımızı aşamalı olarak sona erdirme önerisini sunacağız" dedi.

"NATO, DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ ASKERİ İTTİFAK"

Putin'in savaşının Avrupa'daki güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini ifade eden Başkan Leyen "Avrupa'yı savunmak için farklı güçlere ve yeteneklere ihtiyacımız olacak. Avrupa'da ihtiyaç duyulacak önemli ek savunma yatırımlarını, bazı liderlerin savunma harcamalarını artırmak için iddialı adımlar atmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO ile de yakın bir koordinasyon içinde olmamız gerektiği konusunda net olmak istiyorum. NATO, dünyadaki en güçlü askeri ittifak. Bu sebeple, liderlerin bize savunma yatırım boşluklarının bir analizini hazırlamamızı ve bu boşluklarla nasıl başa çıkacağımıza dair net bir planımız olduğundan emin olmamızı söylemelerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"UKRAYNA, VERDİĞİ MÜCADELE İLE AVRUPA AİLESİNİN BİR ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin Ukrayna'ya desteğini dile getirdi. Macron, şunları söyledi: Bugün Ukrayna'yı destekliyoruz ve savaş sürdüğü sürece bunu yapacağız. Rusya'nın getirdiği bu yıkımın yeniden inşası için orada olacağız. Ukrayna'nın ayakta kalmasına yardımcı olmak için orada olacağız. AB'nin ana hedefi, ateşkes ile başlayan ve ardından Rus birliklerinin hızla geri çekilmesiyle barışa yönelen bir hızlı dönüştür. AB, Ukrayna'ya ek yardım olarak yaklaşık 500 milyon avroluk bir Avrupa tesisi sunacak. .Ukrayna halkına gönderdiğimiz mesaj, Avrupa'nın onlara açık olduğudur. Özgürlük ve demokrasi gibi hepimizin paylaştığı değerler için verdikleri mücadele, Ukrayna'nın gerçekten de Avrupa ailemizin bir üyesi olduğunu göstermiştir.

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ÖZEL BİR PLANA İHTİYACIMIZ VAR"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel da şöyle konuştu: İki hafta önce Rusya'nın savaşa başlamasından bu yana AB ne kadar güçlü, ne kadar sağlam ve ne kadar birlikte olduğunu gösterdi. Bugün bu toplantıda, Ukrayna'nın başvurusu gibi Gürcistan ve Moldova'nın da AB başvurusunu tartışıyoruz. Avrupa ailesinin bir üyesi olan Ukraynalı dostlarımıza bir açıklık getirmek istiyoruz, bağlantılarını güçlendirmek için çok hızlı bir şekilde harekete geçeceğimizi ve hazır olacağımızı söylemek istiyoruz. Avrupa'nın bu enerji bağımsızlığı mücadelesi bugün yeni bir şey değil. Rusya'ya olan bağımlılığımızı keseceğiz. Bizler bu tutkunun peşindeyiz. Önümüzdeki kış için özel bir plana ihtiyacımız var ve bunlar belirli bir zaman çizelgesinde uygulanacaktır.

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