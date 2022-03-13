Türkiye Gazetesi

FUAT UĞUR | ANTALYA

Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününün en ilgi çeken paneli “Afganistan: Yeni gerçekliklerle nasıl başa çıkılır?” başlıklı olanıydı. Tabii bu ilginin çok önemli bir sebebi vardı. Çünkü üç panelistten biri Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili ve Taliban Temsilcisi Emîr Han Muttaki’ydi. Diğer iki katılımcı ise Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kâmilov ile MHP Erzurum Milletvekili Kâmil Aydın’dı. Konuşmasından önce Afganistan hükümetinin mesajını içeren bir metni okuyan Emîr Han Muttaki “Ülkemizde 40 yıldır süren istilaların hepsi başarısızlığa uğradı. Bir kez daha kargaşaya yer olmamalı. Asya’nın kalbinde kanayan bir yara ve başarısız bir devlet istemiyorsak, uluslararası toplumun yeni gerçeklerle başa çıkmanın yollarını bulması gerekir. Afganistan ile iş birliği yapmak mülteci akınını önleyecek ekonomik ve siyasi istikrar sağlayacaktır. ABD bizle iş birliği yapmalıdır” diyerek sözlerine başladı.

BAŞKA SEÇENEK SUNULMADI

Kendilerine geçmişte “Ya Guantanamo ya da dağ” dışında hiçbir seçeneğin sunulmadığını, bütün işgalcilerin elinde kan olduğunu, sırf Rus işgali sırasında 1,5 milyon şehit verdiklerini hatırlatarak “Biz Kâbil’e hiçbir direnişle karşılaşmadan girdik ve ülkenin tamamına tam 11 günde hâkim olduk” dedi.

Emîr Han Muttaki. Panel moderatörü Ceyhun Aşirov’un “Hiç demokrasi istiyor musunuz? İleride buna dair planınız var mı?” sorusuna da şöyle cevap verdi: Biz ABD saldırısına maruz kaldık. ABD’ye saldırmadık hiç. İşgal edilen bir ülke düşünün, kitlesel imha silahlarıyla bu ülkenin bombalandığını düşünün. Ne yapsın bu millet kendini savunmasın mı? Bir kuş yuva yaptığında bu yuvaya başkasının gelmesini istemez. Biz barış ve istikrarı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için mi bizi tanımıyorlar. Ülkeye tamamen hâkimiz, güvenliği tesis ettik ama bize terörist deniyor. Bir kişinin bile burnu kanamadı. Kimse karşıt ve muhalif olarak görülmüyor. Herkesi geri çağırdık. Afganistan’a dönün, hükümetle işbirliği yapın diye davet ediyoruz.

AFGAN KADINDAN İLGİNÇ KONUŞMA

Panelde ilk kez dinleyiciler arasında olan bir Afganlı kadına; Fatima Geylani’ye de söz verildi. Taliban tarzı bir kıyafeti olmayan Fatima Geylani beklentilerin aksine çok ilginç bir konuşma yaptı:

Artık olan oldu. Kim zorla iktidara gelmedi ki. Afgan halkının yanında olmak gerek. Ben buraya Kâbil’den geldim. Geçici hükümetin Afgan kadınlarının eğitim hakkını tanımasını çok olumlu buluyorum. Muttaki cevaben yaptığı konuşmada Fatima Geylani’nin büyük ve saygın bir ailenin mensubu olduğunu, Kâbil’den geldiğini belirterek kapsayıcılık konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını, hatta hükümet kabinesinde Tacik, Peştun, Özbek herkesin yeraldığını söyledi: Eğitim alanında önemli adımlar attık, bankaları düzene soktuk. İç gelirimizle yaşamaya çalışıyoruz. Sayın Geylani Kâbil’den geliyor. Kendisi çok kıymetli bir aileye mensup. Bu bile ne kadar sabırlı ve hoşgörülü olduğumuzu gösterir. Afganistan’ı 100 yıldır savaş yaşamamış ülkelerle karşılaştırmayın. Savaşta atılan bombalardan ağaçlarımız bile kanser oldu. ABD’nin işgal süresince haftada bir milyar dolar harcadığı Afganistan için 1 milyar doların bugün ne ifade ettiğini keşke bilseniz. Afganistan bütçesinin yüzde 75’i eskiden dış güçlerden geliyordu. Şimdi bunlar kesildiği gibi gelen yardımlar da bitti. Ama sonuçta hastaneleri tekrar faaliyete geçirdik. Bazı yardımları almayı başardık.

Taliban'dan Kadınlar Günü mesajı Afganistan'da Taliban yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nyle ilgili açıklamada bulundu. Taliban "Afgan kadınlarının haklarını koruyor ve savunuyoruz" dedi.

Bir Avustralyalının Taliban’la 1.260 günü... İslam'la şereflendi Taliban'ın, Kâbil'deki ABD Üniversitesinden kaçırdığı Avustralyalı Timothy Weeks, esaret günlerinde Kur'ân ve birçok eseri okuyup Müslüman oldu.