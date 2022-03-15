Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Kiev yönetiminden açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın ne zaman sona erebileceğine dair görüşünü paylaştı.

Arestoviç, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın saldırı kaynaklarının tükenmesinin ardından, mayıs ayı başlarında bitebileceğini söyledi.

"EN GEÇ MAYIS'TA BİTECEK"

Kesin zamanlamanın Moskova yönetiminin savaşa ne kadar kaynak ayırmasıyla ilgili olduğunu belirten Arestoviç, "Bence en geç mayıs, mayıs başı bir barış anlaşması yapmalıyız. Belki çok daha erken. Mümkün olan en yakın tarihlerden bahsediyorum." dedi.

Şu anda bir yol ayrımında olduklarını dile getiren Arestoviç, Rusya'nın bir aylık eğitimin ardından yeni askerleri cepheye sürebilme ihtimaline de dikkat çekti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

Ukrayna'daki savaş, 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçen olay, Putin tarafından "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriliyor.

Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya Çeçenistan'dan daha fazla kayıp verdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde, 19 gün boyunca Çeçenistan'a girmesinden daha fazla kayıp verdiğini belirtti

Rusya'da günlük hayatı değiştiren kriz: Kaybolmuş gibiyiz Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve İngiltere başta olmak üzere AB ülkeleri Rusya'ya hem ekonomik hem de sosyal yaptırım uygulamaya başladı. İşgalin biteceği tarih belirsizken, Rusya halkının da yaptırımlarla günlük yaşamı değişmeye başladı.

Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı, Antalya Diploması Forumu'nun yansımaları ile enerjide fiyat ve tedarik olacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Dönmez'in sunum yapması bekleniyor.