Türkiye Gazetesi

Rusya hava kuvvetlerinin 9 Mart’ta Ukrayna'nın Mariupol şehrinde hastaneyi bombalaması Rus askerlerini de isyan ettirdi. Ukrayna tarafından ele geçirilen 3 Rus pilot, CNN'e yaptıkları açıklamada hastane saldırısını 'Neo Nazi uygulaması' olarak nitelendirdi. Bu tür 'terör saldırılarının' devam etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 'ayaklanacaklarını' ifade eden pilotlar, "Er geç ülkemize döneceğiz. Çoğu asker de bizimle aynı düşüncede" dediler.

"BU SALDIRILARI NE HAKLI ÇIKARABİLİR?"

Maxim isimli Rus savaş uçağı pilotu, "Masum sivillerin ölümüne, çocukların gözyaşı dökmesine yol açan bu saldırıları ne haklı çıkarabilir? Bu saldırılar Ukrayna'yı silahtan arındırmıyor, Ukrayna ordusuna zarar vermiyor, sadece barışçı sivillerin şehrini tahrip ediyor" ifadesini kullandı.

Alexei adlı pilot da "Kimi, nereyi bombalayacağımıza biz karar vermiyoruz. Emir komuta dahilinde bu saldırılar yapılıyor" diye konuştu.

Rus askerlerinin hastaneyi bombalaması sonucu hamile bir kadın ve bebeği hayatını kaybetti

'SAVAŞ SUÇU' OLARAK KABUL EDİLİYOR

CNN, pilotların baskı altında konuşmadıklarını, Ukrayna askerlerinin görüşme sırasında pilotlara müdahale etmediklerini bildirdi. Diğer esir Rus askerleri de benzer ifadelerde bulundular.

9 Mart’ta doğum hastanesinin bombalanmasında bir hamile kadınla bebeği ile birlikte 4 kişi öldü. Sivillerin katledilmesi uluslararası hukukta savaş suçu olarak kabul ediliyor.

Rusya yine katliam peşinde! Halep’te, İdlib’de sivilleri hastaneleri, ekmek kuyruklarını bombalayan Rus ordusu, aynı katliamı Kiev, Harkov, Mariupol ve Odessa’da yapıyor.

Ukrayna'dan sonraki hedef belli oldu mu? Rusya devlet televizyonunda korkutan senaryo Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali 24 Şubat'tan bu yana sürerken, dünya kamuoyundaki 'yeni işgal' senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Rus albay Igor Korotchenko'nun Rusya devlet televizyonunda harita üzerinde yaptığı çizimlerle anlattığı senaryoda, Rusya ordusunun NATO üyesi üç ülke ile tarafsız İsveç’in bir bölümünü ele geçirdiği gösterildi.