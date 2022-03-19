Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılışla üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah saatleri itibarıyla hizmete açıldı ve araç geçişleri başladı. 5 milyar 362 milyon euro olacak olan dev köprü hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de yaklaşık bir saatlik yolculuğu 6 dakikaya indirecek özelliğe sahip. Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlamasıyla da büyük önem taşıyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

'Simgelerin Köprüsü' diye anılan 1915 Çanakkale Köprüsü yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında ses getirdi. Birçok basın kuruluşu dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için 'rekor köprü' vurgusu yaparken, konumu nedeniyle önemine de değindi.

'DEVASA KÖPRÜ'

İngiliz The Independent gazetesi, "Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan devasa bir köprü inşa etti" başlığı attığı habere geniş bir yer ayırdı.

'AVRUPA İLE ASYA ARASINDA REKOR KIRAN'

Amerikan CNN Travel internet sitesinin, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşetini attığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana havaalanlarından demiryollarına, tünellerden boğaz köprülerine kadar birçok projeye imza attığına dikkat çekilen haberde köprünün "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olduğu vurgulandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışını "Türkiye, Asya ve Avrupa’yı birleştiren dev bir köprü inşa etti" şeklinde duyurdu.

'SEMBOLLERLE DOLU'

ABC News, köprünün mimarisinin sembollerle dolu olduğunu belirterek Türk bayrağının renklerini de taşıyan köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgelediğine yer verildi.

'6 DAKİKAYA İNDİRECEK'

Çin'e ait "Pekin Günlüğü" gazetesi ise 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında 1 saatlik geçiş süresini 6 dakikaya indireceğine vurgu yaparak bu sayede, enerji tüketimi ve karbon salımı açısından yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacağı şeklinde duyuruldu.

FRANSIZ BASINI

Fransız Sud-Ouest gazetesi, haberi "Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye'de açıldı" başlığıyla verirken, L'Express gazetesinde ise "Dünyanın en uzun asma köprüsünün açılışı Çanakkale zaferinin yıldönümünde yapıldı" ifadeleri kullanıldı.,

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Vatandaş ne ödeyecek, devlet ne ödeyecek? İşte geçiş ücreti Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Dev eserini açılmasıyla “1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti ne kadar? Uzunluğu kaç KM? Nereden nereyi bağlıyor?” soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmede 15 Euro artı KDV olan köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Geçişlerin ilk hafta ücretsiz olduğu köprüden geçişler başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamın perde arkasında ise devletin vatandaşa uyguladığı indirim vardı. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatı ve uygulanan indirimler.

'Simgelerin köprüsü' 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı Dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliğine sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçşleri başladı. Köprü'de araç geçişleri 1 hafta boyunca ücretsiz olacak.

Uzman isimler değerlendirdi: Çanakkale Köprüsü ülkeye büyük fayda sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılışı yapılan dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü uzmanların da gündeminde. Ortak görüş köprünün ülkeye büyük fayda sağlayacağı yönünde oldu.