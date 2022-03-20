Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 25 gündür devam ediyor. Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu.

400 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" ifadeleri kullanıldı.



Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.