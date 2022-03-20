Türkiye Gazetesi

Bangladeş’in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri’nde yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı. Şiddetli çarpışma sonrası batan teknedeki en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

15 KİŞİ KURTARILDI

Yerel saatle 14.10’da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.

Çanakkale boğazında yük gemisi karaya oturdu Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

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Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi'nde battı Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi açıklarında battı. Gemide bulunan 18 mürettebattan 17'si sağ olarak kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.