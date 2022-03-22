Türkiye Gazetesi

İngiltere’de ailenin bir hafta önce satın aldığı köpek, evdeki 17 aylık bebeğin ölümüne yol açtı. Bella-Rae Birch isimli bebek, pazartesi öğlen vakti evde köpeğin vahşice saldırısına maruz kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan bebek, aldığı derin yaralardan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Treysharn Bates, feci ölüm sebebiyle uzun süre kendisine gelemedi.

Komşuların Staffordshire Bull Terrier ya da Pitbull Terrier cinsi olduğunu belirttiği köpek, polis tarafından itlaf edildi. Merseyside polisi, köpeğin kanunen yasak türde olup olmadığını araştırıyor. Polis, köpeğin eski sahibini de arıyor.

Rusların kedilerine de yaptırım geldi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen devam ediyor. Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın işgalinin ardından bir durum değerlendirmesi yaparak, Rus kedilerine yaptırım kararı aldı.