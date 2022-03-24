Türkiye Gazetesi

Günlük vaka sayılarının büyük oranda atması ile birlikte Kazakistan'da karantina tedbirleri gevşetildi. Kazakistan’ın Covid-19’u Önleme Komisyonunca yayımlanan yeni genelgeyle kapalı alanlarda dahil maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Hastane ve sağlık merkezlerinde ise hem personel hem ziyaretçi için maske rejimi uygulanmaya devam edecek.

Bunun yanı sıra üniversiteler dahil tüm okullar sınıflarda eğitime dönecek. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 5 eyalette 12 kişide Covid-19 tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 304 bin olarak kaydedildi.

Koronavirüs geçirenlere uyarı: O hastalık sizde ağır seyredebilir Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19’un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.

Çin’de bir yıl aradan sonra koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de bir yıl aradan sonra Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Bu durum hükümet yetkililerini harekete geçirdi.