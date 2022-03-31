Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

İsrail’de tuhaf sokak saldırıları arttı. Son bir haftada meydana gelen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in batısında yer alan Hadera’da iki polisin ölümüyle sonuçlanan ve âdeta ‘kritik zamanlama ayarlı’ terör saldırısını DEAŞ üstlendi. Suriye’deki çatışmalar sırasında yaralı militanları İsrail tarafından tedavi edilen, hatta dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tedavi gördükleri hastanede ziyaret edilen, 2017’deki füze saldırısı sonrası “yanlışlıkla attık” diyerek özür dileyen DEAŞ’ın bu saldırıda öne çıkması bu ramazanın da bölgede kanlı geçeceğinin işaretleri olarak görülüyor.

Geçen yıl yine aynı dönemde yaşanan çatışmalar sonrası, İsrail ile Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın 11 gün süren savaşında çok sayıda masumun can verdiği biliniyor. Ölüm haberlerinin ramazan öncesi art arda gelmesi endişeleri artırdı.

RASTGELE ATEŞ

Önceki gece de saldırı haberi Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak’dan gelmişti. Düzenlenen silahlı saldırıda en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail’de bir televizyon kanalında yayınlanan video kaydında, saldırganın muhafazakâr Yahudilerin yoğunlukta yaşadığı şehirde insanların üzerine rastgele ateş açtığı görüldü. Filistinli haber kaynaklarına göre, saldırının ardından İsrail ordusu failin Batı Şeria’daki evine düzenlediği baskında altı kişiyi gözaltına aldı. Olayın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, saldırı sonrasında üst düzey bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Bennett, terörizmle “azim, inatçılık ve demir bir yumruk ile” savaşacaklarını söyledi.

Arap ülkeleri ile İsrail arasında yapılan zirve öncesi gerçekleşen saldırıları DEAŞ’ın üstlenmesi provokasyon şüphelerini artırdı. Geçen hafta da, İsrail’in güneyindeki Negev Çölü’nde bir saldırgan dört kişiyi öldürmüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasi saldırıları kınadı ve İsrailli sivillerin ölmesine neden olan bu saldırıların “sadece durumun daha fazla kötüye gitmesine ve daha fazla istikrarsızlığa neden olacağını” ifade etti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Beni Barak saldırısını düzenlediklerini iddia ettiği evlere baskın yaptı.

"MASUMLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Güvenlik kaynakları Hadera saldırısını gerçekleştiren kişilerin ölü ele geçirildiği iki saldırganın Umm el-Fahm şehrinden, yerel DEAŞ militanları olduğunu aktardı.

Umm el-Fahm Belediye Başkanı Samir Mahamid “Masumların öldürülmesini reddediyoruz. Ülkede Araplar ve Yahudiler arasındaki ortak yaşamı onaylıyor ve hoşgörü çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Bu arada Ürdün Kralı II. Abdullah, önceki gün uzun süredir ertelenen Ramallah ziyareti sırasında, Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Kral II. Abdullah görüşmede “Kudüs’teki kanuni ve tarihî statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek” için çaba sarf ettiklerini söyledi. Ürdün Kralı’nın Ramallah ziyaretiyle ramazan ayı öncesinde İsrail ile Filistin arasındaki muhtemel gerginliğin dozunu düşürmeyi amaçladığı bildiriliyor.

Ziyaret sonrası ülkesine dönen Ürdün Kralı II. Abdullah’ın, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’la da Amman’da bir araya geldiği belirtildi.

Ermeni destekçisi, İsrail bekçisi: İran Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da gerginlik yaşandı. İran “Ermenistan’a müdahale eden karşısında bizi bulur” diye arka çıktı. Skandal açıklama, tepki çekti. Tahran yönetimi, İslam dünyasına yönelen her saldırının yanında yer aldı.

İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.