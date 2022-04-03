Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken savaşın seyrinde istihbarat servislerinin yürüttüğü faaliyetlerin önemi ortaya çıktı. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Kaan Kutlu Ataç, sahada askerî mücadele yanında kıyasıya bir istihbarat savaşının verildiğini söyledi. Ataç’a göre; Rusya’nın sis perdesi oluşturma ısrarına rağmen İngiliz-ABD gizli servisleri, savaşla ilgili özel bir birim kurdu. Savaşa ilişkin bütün siyasi, askerî, coğrafi ve stratejik gelişmeler bu merkezde toparlanıyor. Analizi yapılan bilgiler daha sonra operasyon aşamasında Ukrayna makamları ile paylaşılıyor. Rusya’nın sahada verdiği genel kayıplar dışında ikmal hatlarının imha edilmesi, komuta kademesini felç eden operasyonlar ve çıkarma gemilerinin vurulması ile birlikte savaşı Rus topraklarına taşıyan stratejik hamlelerin arka planında gizli servislerin görünmeyen mücadelesi var.

KREMLİN’İN BEYNİNİ OKUYORLAR

Ukrayna işgal sürecinin daha en başında Rus istihbarat birimleri GRU- FSB-SVR arasında ciddi yetki-görev tartışması yaşandığına dikkat çeken Ataç “Batılı istihbarat servisleri savaşın başından itibaren süreci çok iyi yönetti. Erken uyarı sistemi ile zaten ilk savaşı kazanan taraf oldular. Rusya’nın nereden saldıracağı, hangi bölgelerden ve askerle gireceği, ilk hedefin nereler olacağına ilişkin günler öncesinden ayrıntılı raporlar yayımladılar. Moskova’nın saldırı planı da genel hatları ile İngiliz gizli servisinin önceden duyurduğu plana göre gerçekleşti. İngiliz Genelkurmay Başkanlığı İstihbaratı, saat saat, sahaya ilişkin bilgi, harita paylaşıyor. Bir anlamda Rus ordusunun önünde gidiyor. Gerek askerî gerekse siyasi açıdan Kremlin’in beynini okuyorlar” diye konuştu.

30 DAKİKA YETİYOR

Dr. Kaan Kutlu Ataç, Ukrayna’da yaşananları istihbarat teknikleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumluyor. Amerikan ve İngiliz müşterek istihbarat biriminin sahada olan bitenleri hızlı bir süzgeçten geçirip hedef analizi yaptığını ve en fazla 30 dakika içerisinde Ukrayna tarafına bildirdiğini kaydeden Ataç “Silahlı en küçük bir birimden en üst makama kadar bütün saha unsurları da bu bilgilere göre hareket ediyor. Bütün askerî strateji ve taktik kurguyu bu istihbari bilgiler şekillendiriyor” dedi.

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