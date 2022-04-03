Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 1 ayı geride bıraktı. Rusya’dan Ukrayna’da süre gelen savaşla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak" denildi.

Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtildi.

RUBLE İLE ÖDEMENİN GENİŞLEMESİ SİNYALİ

Rusya-Ukrayna arasında süren barış görüşmelerine ilişkin, "Moskova ve Kiev'in görüşmelerin sonucu olarak bir belge imzalamasını umuyoruz" ifadeleri kullandı. Rus gazı dışında başka şeyler içinde Ruble döneminin başlamasının mümkün olduğu belirtildi ve "Putin'e uygulanan yaptırımlar Batı'nın ne kadar 'çılgın' davranabileceğini gösterdi" denildi.

“RUSYA İLE DİYALOG TESİS ETMEK ZORUNDA”

Açıklamada, "ABD istesin ya da istemesin Avrupa Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda" ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.