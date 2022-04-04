Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Bucha kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça’da kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından savaşın ağır izleri gözler önüne serildi.

Fotoğraflanan cesetler daha sonra ekipler tarafından ceset torbalarına konularak bir minibüse yükleniyor ve ardından bir kilisenin bahçesine açılan toplu mezarlara götürülerek gömülüyor.

Savaş 40’ıncı gününe girerken, katliamın yaşandığı Buça’da çatışmalarda hayatını kaybeden ve günlerce sokakta kalarak çürümeye yüz tutmuş sivillerin cansız bedenleri, Ukrayna güçleri tarafından toplanmaya başladı.

TOPLU MEZARLARIN KAZISI 10 MART’TA BAŞLADI

Uydu görüntüsünü ortaya çıkaran Amerikan teknoloji şirketi Maxar, St. Andrew ve Pyervozvannoho All Saints kilisesinin bahçesinde ilk toplu mezar işaretlerinin 10 Mart'ta görüldüğünü bildirdi. 10 Mart tarihinde başlayan toplu mezar kazısı takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde neredeyse 15 metre uzunluğa ulaştı.

CESETLER KİLİSE BAHÇESİNDEKİ TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜ

Buça’da ekipler çalışmalar çerçevesinde sokak sokak gezerek yol üzerlerinde ve araç içlerinde bulunan cesetleri tespit ediyor. Fotoğraflanan cesetler daha sonra ekipler tarafından ceset torbalarına konularak bir minibüse yükleniyor ve ardından bir kilisenin bahçesine açılan toplu mezarlara götürülerek gömülüyor.

Öte yandan, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova dün yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kısa bir süre önce temizlenen Kiev bölgesindeki şehirlerde sivillere ait 410 cansız bedene ulaşıldığını belirtmişti.

Ukrayna Rusya’nın gizli ajanlarını ifşa etti! Putin sinirden küplere bindi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, dünya İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere odaklanmış durumda. Müzakerelerden barış çıkmasını beklenirken, Ukrayna cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yayınlanan belgede, yaklaşık 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların ise genellikle İngiltere olduğu ve FSB için bilgiler topladığı ifade edildi.

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