Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün geride kalırken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Elleri bağlı onlarca sivilin kafalarından vurularak öldürüldüğü görüntüler dünya gündemini sarstı.

"BU SOYKIRIMI TÜM DÜNYA TANIYACAK"

Buça'da konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy "Yaşananlar savaş suçudur, burada bir soykırım yaşanıyor ve bu soykırımı tüm dünya tanıyacak.

Kadınlar ve çocukların bedenleri tecavüz ve işkence belirtileri taşıyor" dedi.

Agence France-Presse (AFP) muhabiri Bucha'daki bir sokakta en az 20 ceset gördüğünü söylerken, Associated Press (AP) gazetecileri ise en az 21 ceset saydıklarını aktardı. AP muhabiri, cesetlerden dokuzunun Rus işgalcilerin üs olarak kullandığı bina çevresine dağılmış olduğunu ve hepsinin sivil kıyafet giydiğini aktardı. Cesetlerin tamamı kısa mesafeden ateş edilerek öldürülmüştü. Aralarından ikisinin elleri arkadan bağlanırken, biri başından vurulmuş, diğerinin de bacakları bağlanmıştı.

Rusya’dan Buça açıklaması! Görüntüler fotomontaj, hiçbir sivile zarar vermedik Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün geride kalırken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Elleri bağlı onlarca sivilin kafalarından vurularak öldürüldüğü görüntülerle ilgili Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğu belirtildi.

Buça'da korkunç katliam! Kilise bahçesindeki toplu mezar görüntülendi Ukrayna’nın Buça kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça’da kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından savaşın ağır izleri gözler önüne serildi.

Avrupalı liderlerden Buça’daki vahşete tepki: Korkutucu ve dayanılmaz Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından Avrupalı liderler, Rus ordusunun soruşturulması çağrısında bulundu. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçu işlediğini söyledi.