Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, binlerce Ukraynalı vatandaşlar ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden acı haberlere gelmeye devam ederken, Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Bir aydır Rus güçlerinin elinde olan bölge geçtiğimiz gün boşaltılmıştı. Kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaştı. Bu görüntülerin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya’dan çok sert tepki geldi.

“PUTİN İLE KAÇ KEZ GÖRÜŞTÜNÜZ?”

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin açık bir şekilde askeri güçler tarafından katledilmesini doğru bulmadığını ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron’u çok sert sözlerle eleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Morawiecki, Macron’a hitap ederek “Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?” ifadelerini kullandı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

“HİTLER VE STALİN İLE MÜZAKERE EDER MİSİNİZ?”

“Suçlularla hiçbir zaman pazarlık yapılmamalı” diyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Onlarla savaşılmalı... Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder misiniz?” dedi.

FRANSA’DAN İLK CEVAP GELDİ

Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.

Japonya’dan Rusya’ya bir yaptırım daha Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatını yasakladı.

Ukrayna, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya'nın stoğu Avrupa'yı vuracak! Yeni kriz: Dizel Rusya'nın Ukrayna'yi işgaliyle başlayan yaptırımlar zinciri, küresel dizel tedarikinde potansiyel krizi tetikledi. Uzmanlar dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunanan Rusya'nın dizel ihracatını askıya alması durumunda hem Avrupa'da hem küresel piyasalarda yaşanabilecek krize dikkat çekerken, dizel tedarikindeki kaybın fiyatlara da yansıyacağını tahmin ediyor.