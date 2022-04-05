Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 41 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Mariupol’de zor zamanlar geçirdiklerini ve ciddi kayıplar verdiklerini açıklamasının ardından bölgede 267 Ukraynalı deniz piyadesinin Rusya ordusunda teslim olduğu anların görüntüleri dikkat çekti.

Ukraynalı 267 deniz piyadesinin Rusya ordusuna teslim olduğu anlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

267 deniz piyadesinin aynı anda Rus birliklerine teslim olması da Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki en büyük toplu teslim olma olayı olarak tarihe geçti.

ZELESNKİY’DEN MARİUPOL AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenski, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirmişti. Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuştu.

Bakan Akar: Mariupol’deki tahliye çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” dedi.

Rusya açıkladı: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.