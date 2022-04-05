Türkiye Gazetesi

Bombardımandan 5.000 kadar hayvanın barındığı Feldman Ecopark da etkilendi. Park yönetimi hayvanları kuşatma altındaki şehirden çıkarmaya çalışırken isimsiz bir kişi devreye girdi. Adam hayatını tehlikeye atarak, arkasını boşalttığı minibüsüyle defalarca sefer yaptı ve tapirler, kangurular bulabildiği hayvanları alarak şehirden çıkardı. Adamın fedakarlığı, park yönetiminin sosyal medyada kendisine teşekkür etmesiyle ortaya çıktı.

Çekilen videosunun yayımlanmasıyla adam “milli kahraman” olarak kabul edilmeye başladı.

HAYVAN BAKICISI HAYATINI KAYBETMİŞ

Genç adam, videoda, “Maalesef bulundukları yer defalarca feci şekilde bombalandı. Ben de onları güvenli bir yere götürüyorum” dedi. Park yönetimi, Rus bombardımanlarında çok sayıda hayvanın telef olduğunu, saldırılarda birkaç hayvan bakıcısının da hayatını kaybettiğini bildirdi.