Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, çok konuşulan bir iddiaya cevap Kremlin’den geldi. Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

‘KİEV’DEN ÇEKİLMEK MÜZAKERELER İÇİN İYİ NİYET GÖSTERGESİ’

"Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" diyen Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar oluşturmak için bir iyi niyet göstergesi" ifadesini kullandı.

Zelenskiy ‘Erdoğan ile görüştüm’ deyip açıkladı: Türkiye tahliye için hazır Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu belirtti. Zelenskiy, bundan sonrası için Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onay beklendiğini açıkladı.

Zelenskiy, ‘2. dünya savaşı’na benzetip isyan etti: Kadın ve çocukları öldürüyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti. 2. Dünya Savaşı'na da atıfta bulunan Zelenskiy, o dönemden bu yana en kötü savaş suçlarının şu an işlendiğini belirtti.