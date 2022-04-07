Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yanan saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, destek toplamak amacıyla yabancı ülkelerin parlamentolarına hitap ediyor. Zelenskiy bugüne kadar Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarında konuşma yaptı.

İlk kez çevrim içi olarak 1 Mart’ta Avrupa Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosunda vekillere seslendi.

"HALKIM, HARİKA BİR BÜYÜK ORDU OLACAK"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forumunda konuşan Zelenskiy ayrıca Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Öte yandan Zelenskiy yayınladığı bir mesajda savaştan sonra Ukrayna’nın ‘Büyük İsrail” olacağını söyledi.

Zelenskiy "Ukrayna İsviçre gibi silahsızlanmayacak; Büyük İsrail olacak. Silahlı kuvvetler sinemalarda, süpermarketlerde olacak, insanlar silah taşıyacak. Halkımın, harika bir büyük ordu olacağını düşünüyorum" dedi.

Kremlin'den çarpıcı açıklama: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.