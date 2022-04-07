Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da süren Rus saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor ve vahşetin yüzü gün geçtikçe daha bir belirgin oluyor. Ukrayna'da devam eden Rus saldırılarında bini aşkın sivil katledilmiş binlercesi ise yaralanmıştı. Savaşta milyonlarca insanın komşu ülkelere göç etmiş ve mülteci konumuna düşmüştü.

Ukrayna'nın Buça kentinden çekilen askerlerinin, hemen öncesinde sivilleri katlettiği görüntüler görenlerin tüylerini ürpertmiş ve savaşın ciddiyetini tekrar ortaya koydu. Tüm dünya Ukrayna'nın Buça kentindeki katliamı konuşurken Alman basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.

Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine, kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

'ÖNCE SORGULAYIN SONRA VURUN'

Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu. BND kayıtlarının, Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı.

KONUŞMALAR VE GÖRÜNTÜLER UYUŞUYOR

Telsiz kayıtlarında, askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı. Haberde, Rus askerlerin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğrafla örtüştüğüne dikkat çekildi.

ABD Başkanı Biden: Buça'daki katliamın hesabı sorulmalı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının bitmekten uzak olduğunu söyledi. Biden, Buça şehrinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.

Rus ordusu Buça’da suçüstü yakalandı! Ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Buça’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Rus askerlerinden yeni bir skandal daha geldi. Dünya daha Buça şokunu atlamadan Rus birlikleri suçüstü yakalandı. Çıkan görüntülerde Buça’da bir sivilin Rus tankı tarafından vurulma anı ortaya çıktı. O görüntüler ağızları açık bırakırken, savaşın ne kadar bir kötü boyuta geldiğini gözler önüne sermiş oldu.