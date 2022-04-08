Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Buça kentinde gerçekleştirilen katliamın yankıları tüm dünyada sürüyor. Şuana kadar 410 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor ancak verilen rakamın bundan daha fazla olduğu söyleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise öldürülen kişilerde ağır işkence izleri olduğunu söylemişti. Almanya istihbaratı BND tarafından yapılan son açıklamada ise katliama dair ses kayıtlarına ulaştıklarını söylediler.

GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETMEMİŞ ABD’Yİ SUÇLAMIŞLARDI

Buça’da sivillerin toplu şekilde öldürüldüğüne dair çıkan görüntüleri yalanlayan Rusya, bunların NATO ve Batılı ülkelerin yalanları olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifade etmişti.

ALMANYA SES KAYITLARINA ULAŞTI

Alman istihbara teşkilatı BND ise Rus askerlerinin sivil cinayetleri tartıştığı ses kayıtlarına ulaştı. Almanya’nın iddialarına göre söz konusu ses kayıtları katliama Wagner Grubu'nun da dahil olduğunu ve Rus askerlerinin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını kanıtlıyor.

BND'nin ele geçirdiği ses kayıtları Rusya'nın 'Kurgu görüntü' iddialarını çürütmek için Alman parlamentosuna iletildi. Dinleme kayıtları ayrıca Wagner Grubu'nun katliamda 'kilit bir rol' oynadığını ve muhtemelen ülkenin başka yerlerinde de benzer katliam sahnelerinin olduğunu gösteriyor.

“TESADÜF DEĞİL!”

Buça'dan gelen ses kayıtları katliamın bireysel olarak kontrolden çıkmış askerler tarafından değil sistematik olarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. BND sivillerin hedef alınmasını, Rusya’nın askeri stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Alman istihbarat uzmanları sivil cinayetlerinin merkezi bir emirle işlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

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