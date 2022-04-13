Türkiye Gazetesi

Emmanuel Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı. Macron, Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu belirterek Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.

'AVRUPA, İÇ SAVAŞLARLA İNŞA EDİLDİ'

Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

AA'nın haberine göre; Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE TEPKİ

Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu açıkladı.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

2. TUR YAKLAŞIYOR

Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak. Birinci turda Macron yüzde 27 civarlarında oy almış, Le pen ise yüzde 22 civarlarında oy almıştı.

Macron’un rakibi Le Pen’den skandal başörtüsü açıklaması Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini tekrar yineleyerek “Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum” dedi.

Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

Dünya bu telefon görüşmesini konuşuyor! Macron’a Polonya’dan çok sert tepki Dünya Bucha’dan gelen görüntüler ile sarsılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron’un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ise tepkiler üst üste geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macron’u hedef alarak gündemi sarsan açıklamalarda bulundu.