Türkiye Gazetesi

Le Point dergisine verdiği özel demeçte gündeme dair kritik açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti. Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu da savundu.

"RUSYA ÇİN'E YÖNELDİ"

"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini aktardı.

Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce savaşı durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.

Macron'dan şaşırtan Rusya çıkışı: Biden'ın 'soykırım' sözlerini eleştirdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Joe Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara karşı ‘soykırım’ yaptığı yönündeki ifadelerini eleştirdi. Macron, sözlü gerilimlerin savaşın sona ermesine yardımcı olmayacağını söyledi.

Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa'ya geri gelecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı ev İslam karşıtlığı ile bilinen Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya savaşın geri geleceğini söyledi.

Macron’un rakibi Le Pen’den skandal başörtüsü açıklaması Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini tekrar yineleyerek “Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum” dedi.