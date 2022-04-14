Türkiye Gazetesi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci tura kalması, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi’nde protesto edildi. Üniversitenin duvarlarına "Faşizm bir seçenek değildir" yazısı yazan öğrenciler, "Ne Macron ne Le Pen", "Aşırı sağa hayır" sloganları atarak sınıfları doldurdu.

Dün öğle saatlerinde başlayan protesto halen devam ederken, öğrenciler geceyi okulda geçirdi. Üniversite yönetimi derslere Cumartesi güne kadar online olarak devam edileceğini açıklarken, öğrenciler seçimin ikinci turuna kadar üniversitede kalacaklarını belirtti. Üniversiteye çok sayıda polis ve jandarma ekibi gönderildi. Yönetim ile öğrenciler arasında görüşmeler sürüyor.

“AŞIRI SAĞA HAYIR”

Protestoya katılan öğrencilerden Julien, "Neoliberal radikalizm ile faşist radikalizm arasında seçim yapmak zorundayız ve bu korkunç bir şey. Seçimi meşrulaştırmak için çekimser olmak istiyorum. Ama kararımı son anketlere göre vereceğim ve eğer Marine Le Pen gerçekten kazanma yolundaysa o zaman Macron'a isteksizce oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po (Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) öğrencileri de bu sabah "Macron istifa et yerini Melenchon'a bırak" ve "Aşırı sağa hayır" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi.

İKİNCİ TUR 24 NİSAN’DA

Elabe anket şirketine göre, 18 ile 24 yaş arası seçmenlerin yüzde 34’ü seçimin ilk turunda 3. olan Boyun Eğmeyen Fransa parti lideri Jean Luc Melenchon’a oy verdi. İpsos anketine göre ilk turda 18-24 yaşındakilerin yüzde 42'si oy kullanmadı. 24 Nisan’da yapılacak olan ikinci turda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sini alan Macron ile oyların yüzde 23.4’ünü alan Le Pen kozlarını paylaşacak.

EYLEMCİ SÜRÜKLENEREK DIŞARI ÇIKARILDI

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa’nın başkenti Paris’te dün dış politika konulu basın toplantısı düzenledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen basın toplantısını protesto eden bir aktivist, yerlerde sürüklenerek salondan dışarı çıkarıldı.

Toplantı sırasında bir aktivist, elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Le Pen’in kalple çevrili fotoğrafını göstererek, Le Pen’i protesto etti. Eylemci, kadın güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Aktivist grup İbiza kolektif üyesi olduğu öğrenilen protestocu olay sonrası yaptığı açıklamada, “Biz sadece Marine Le Pen'in diplomasisinin diktatörlerden memnun olduğu gerçeğini görünür kılmak ve onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü bir ortağı olduğunu hatırlatmak istedik. Çok hızlı oldu, hiç direnmedim ve güvenlik görevlisinin de bunu beklemediğini düşünüyorum. Kafam yere çarptı konuşurken, hala başım ağrıyor” ifadelerini kullandı.

Macron’un Rusya sözleri Ukrayna’yı kızdırdı: Kardeş dediğin çocukları öldürmez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Rusya ve Ukrayna kardeştir" açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" açıklamasını yaptı.

Macron’dan seçim öncesi dikkat çeken Türkiye çıkışı: Batı’ya sırtını dönmesin Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu savundu. Macron, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşamayacağını söyleyerek, Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Macron'dan şaşırtan Rusya çıkışı: Biden'ın 'soykırım' sözlerini eleştirdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Joe Biden'ın Rusya'nın Ukraynalılara karşı ‘soykırım’ yaptığı yönündeki ifadelerini eleştirdi. Macron, sözlü gerilimlerin savaşın sona ermesine yardımcı olmayacağını söyledi.