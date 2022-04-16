Türkiye Gazetesi

24 Şubat tarihinden bu yana Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş her iki ülkeye büyük kayıplar vermiş vermiş ve Ukrayna'da binerlce sivil hayatını kaybetmişti. Milyonlarca Ukraynalı insanın komşu ülkelere göç etmesine neden olan savaşta Rusya ordusuda büyük kayıpkar verdi.

Savaş hala devam ederken iki ülke arasından yapılan müzakereler sonuç vermedi ve barış sağlanamadı. AB ve Ukrayna'nın açıklamalarına göre Rusya büyük kayıplar verdi ve Rusya'dan yapılan açıklamalara göre ise Ukrayna büyük kayıplar verdi. Kayıplara İlişkin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

3 BİNE YAKIN ÖLÜ, 10 BİN YARALI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy CNN International kanalına konuştu. Zelenskiy, Rusya ile savaşta şimdiye kadar Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin bilgi verdi ve Ukrayna Kuvvetlerinden 2 bin 500 ve 3 bin arası kişinin öldüğünü, 10 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy'den Biden'a: Rusya 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesine alınsın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesine almasını talep etti.

Zelenskiy son 8 yıldaki acı bilançoyu açıkladı! 'Savaş 24 Şubat'ta başlamadı' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordsunun 2014’ten beri Ukrayna’ya saldırdığını ifade etti ve son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rus enerjisi tepkisi: Petrol için kanlı para ödeniyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus petrolü almaya devam eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi. Zelenskiy, "Rus petrolü kanlı para ile ödeniyor" dedi.