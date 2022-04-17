Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “Savaş sonrası büyük İsrail olacağız” dediği Ukrayna’da 20 bin Filistinli yaşıyor. Filistin kökenlilerin tamamına yakını Ukrayna halkının Rusya karşısındaki direnişine destek veriyor. Ukrayna-Filistin Heyet Başkanı Dr. Hamza İsa, Ukrayna ve Filistin’in aynı kaderi paylaştığını belirterek İsrail zulmünden kaçan binlerce Filistinlinin şimdi de Rus bombardımanları sebebiyle ikinci sürgünü yaşadığını söyledi.

GÖÇ DALGASI 1940’LARDA BAŞLADI

Filistin’den ilk göçün1940’ların ortasında başladığını ve 1990’lı yıllarda ciddi artış gösterdiğini kaydeden Hamza İsa, kendisinin de tıp okumak için geldiğini ve 20 yıldır Ukrayna’da yaşadığını anlattı. “Ukrayna denildiğinde hep Yahudiler ön plandadır ama şu anki burada eğitim gören Filistinlilerle birlikte sayımız 20 bini aştı” diyen İsa, kuşatma ve bombardımanlar nedeniyle 5 bin civarında Filistinlinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını anlattı. Hamza İsa “Rusya çok acımasız saldırıyor. SSCB dönemi ve sonrasında Putin çok fazla Müslüman kanı döktü. Vahşet potansiyeli açısından siyonist İsrail rejiminden hiçbir farkları yok. Her iki coğrafya halkı da aynı kaderi yaşıyor” dedi.

MÜSLÜMANLARA YARDIM ULAŞMIYOR

Aynı zamanda Odessa İslam Merkezinin sorumlusu olan Hamza İsa, Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde bombardımanlara ek olarak gıda başta olmak üzere yardımların ulaşmadığı bilgisini verdi. İsa, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bazı girişimler olduğunu aktararak “Özellikle kuşatılmış bölgelerde açlık had safhada. Bütün dünya Bucha’da yaşanan katliamı konuşuyor ancak Bucha’da yüzlerce kişi de açlıktan öldü. Ben ve eşim günlük 60-70 Ukrayna askerine yemek yapıp götürüyoruz. Şu an mesleğim olan doktorluğa ara verdim. Bize iyi günde kucak açan insanları zor dönemlerinde terk etmeyi doğru bulmadık. Eşim ve sekiz çocuğumla burada gücümüz yettiğince direnişe destek olmaya çalışıyoruz. Bizim gibi başka Filistinli aileler de var” diye konuştu.

KIRIM TATARLARI ZULÜM ALTINDA

Tıp eğitimi sonrası davetçi olarak Ukrayna’da kalmayı seçen Dr. Hamza İsa, Kırım Tatarı bir hanımla evlenmiş. Rus işgali altında dört yıl yaşayan ve hakkında verilen tutuklama kararı sonrası Ukrayna’ya göç eden İsa, Kırım’da yaşayan Tatarların gördüğü baskıları şöyle anlattı: Gerçekten çok ağır baskı ve zulüm altındalar. Rus kukla yönetimi, tarihlerini, kültürlerini, inançlarını, milliyetlerini yok etmeye çalışıyor. Dünyanın en uzun soluklu zulmüne maruz kalan bir millet olarak onların çektiği acılara çok üzülüyoruz. Üstelik feryatlarını duyan da yok. Filistin’in özgürlüğü kadar Kırım’ın işgalden kurtulması için de dua ediyoruz.

Korkunç gar katliamının yankıları sürüyor! Zelenski Putin’e seslenerek öfke kustu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş korkunç bir hal alırken, dün gerçekleştirilen korkunç saldırının yankıları sürüyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonu acımasızca bombalanmıştı. Saldırılarda 5’i çocuk 52 sivil hayatını kaybetmiş, onlarca insan yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili çok sert açıklamalarda bulunarak, "Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır" ifadelerini kullandı.