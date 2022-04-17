Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinden bu yana devam eden savaşta iki tarafta ağır kayıplar vermiş ve Ukrayna'da binlerce sivil ölmüştü. Hala devam eden savaşta Rus ordusu Ukrayna'yı vurmaya devam ederken Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından özel bir operasyonla esir alınan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalif milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin demir parmaklıklarından kurtulması için her şeyi yapacağına eminim" çağrısını yaptı.

'ONA İŞKENCE YAPACAKLAR'

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Marçenko, birçok ülke parlamentosuna mektup gönderdiğini açıkladı. Erdoğan'a da çağrıda bulunarak eşinin serbest bırakılması için devreye girmesini isteyen Marçenko eşinin işkence gördüğünü düşünerek, "Ona işkence yapacaklar veya çoktan yaptılar. Şu anda eşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu da uygun yasal koruma veya tıbbi bakım sağlamayı imkansız kılıyor" dedi.

ZELENSKİY ESİR TAKASI ÖNERDİ

Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri. Savaştan önce vatana ihanetle suçlanarak ev hapsine alınmış ve savaşın başlamasıyla firar etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Nisan'da Medvedçuk'un Ukrayna istihbarat servisinin özel operasyonuyla yakalandığını duyurdu ve Rusya'ya esir takası önerisi yaptı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, o zamandan beri eşinden haber alamıyor.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı. 18 Şubat'ta Ukrayna'dan ayrılarak Moskova'ya giden Marçenko, Kiev yönetiminin yayınladığı, Medvedçuk'u gösteren iki fotoğrafın gözaltında işkenceyi kanıtladığını söylüyor.

TERÖRE FİNANSMAN SAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE MAR VARLIĞI DONDURULDU

Viktor Medvedçuk, Putin'le yakın bağları olan bir isim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Medvedçuk'un en küçük kızı Daria'nın vaftiz babası. Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından ABD, Medvedçuk'u yaptırım listesine ekledi. İlhakın ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde arabulucu olarak rol oynadı.

Ancak teröre finansman sağladığı gerekçesiyle geçen yıl Medvedçuk'un malvarlığı donduruldu. Kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen üç televizyon kanalı da Kremlin yanlısı propaganda yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Medvedçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi baskı" olarak nitelendiriyordu.

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