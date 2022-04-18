Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Putin’in Medvençuk’un adil bir şekilde yargılanacağını belirterek, Ukrayna’nın esir değişimi teklifine, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedçuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.

Kuleba, ,"Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedçuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" diyerek Medvedçuk'un adil bir şekilde yargılanacağını belirtti:

"O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz ve her şeyden önce Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek.'' dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, esir değişimi teklifine, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedçuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.

Medvençuk’un 48 gün saklandıktan sonra yakalandığını ifade eden Zelenski, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedçuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.

EŞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, eşi Medvençuk’un yakalanmasından sonra bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmişti. "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin demir parmaklıklarından kurtulması için her şeyi yapacağına eminim" çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi için yardım istedi.

'Teslim ol' çağrısına karşı durdular! Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna'ya 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova şartlarını açıkladı ve saat verdi. Ukrayna ise, Rusya'nın teklifini reddederek Ukraynalı askerlerin teslim olmayacağını söyledi.

Ukrayna'dan 'kırmızı çizgi’ uyarısı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol'deki davranışlarının, "ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösterdiğini" söyleyerek, Mariupol'daki durumun müzakerelerde "kırmızı çizgi" olabileceği konusunda uyardı.