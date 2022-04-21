Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti.

'2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI SAVAŞÇI AZOVSTAL’DA SAKLANIYOR'

Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti. 142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.

Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, “Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak” ifadelerini kullandı.

PUTİN: TESİSLERE BASKIN PLANI İPTAL EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek olmadığını söylerken, tesislere baskın planlarının iptal edilmesi emrini verdiği vurgulandı.

‘ONLARA SAYGIYLA DAVRANILACAK’

Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, “Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak” ifadelerini kullandı.

Mariupol, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya'nın ele geçirdiği en büyük şehir olma niteliğini taşıyor.

ZELENSKİY: MARİUPOL'DE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARI BORODYANKA'DAN DAHA FAZLA



Michel’in Borodyanka ziyaretine değinen Zelenskiy, “Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti ve olanları gözleriyle gördü. AB bu savaş suçlarının üzerinde çalışacak ve yargılama sürecinde destek olacak. Donbass bölgesine saldırılara başladılar ve tüm Ukrayna’yı roketlerle vurmaya devam ediyorlar. Mariupol’deki işlenen savaş suçları Borodyanka’dan daha fazla” dedi.

Tüm savaş suçlarının cezalandırılacağını ve suçları işleyenlerin bulunacağını aktaran Zelenskiy, “Rusya’ya karşı uygulanacak altıncı yaptırım paketinin onaylanmasını bekliyoruz ve Rusya’ya enerji konularında, petrol ürünleri ve gaz konularında ambargo uygulanacak. Rus bankalarının hesapları dondurulacak ve Ukrayna’nın yeniden entegresinde kullanılacak. Bazı şehirlerin entegrasyonu yeniden inşası zaferi beklemeden başlatılacak" dedi.

'Teslim ol' çağrısına karşı durdular! Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna'ya 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova şartlarını açıkladı ve saat verdi. Ukrayna ise, Rusya'nın teklifini reddederek Ukraynalı askerlerin teslim olmayacağını söyledi.

Rusya 'ele geçirdik' demişti... Ukrayna'dan Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'un savaşın kalbi niteliğini taşındığını söyleyerek, Mariupol'un Rusya'ya karşı masada ellerinin kuvvetlendireceğini söylemişti. Ancak haftalardır şehirde süren yoğun çatışmaların ardından Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise Mariupol kentinin henüz düşmediğini ifade ederek, direnmeye devam ettiklerini söyledi.

