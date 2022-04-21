Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler baskın düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, sabah namazında sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. . Yapılan müdahalelerde, 7 Filistinli gözaltına alındı.

Hamas lideri İsmail Heniyye fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde son dönemde artan Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek.

İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Bu arada İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığı öne sürüldü.

7 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Aksa'ya baskınlarına İsrail polisi de eşlik ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Cuma günü başlayacak bu uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

HAMAS’TAN MESCİD-AKSA BASKINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in baskınlarının Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştirmeyeceğini söyledi.

Heniyye, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde son dönemde artan Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların işgalci İsrail'in ömrünü kısaltacağını ve bozguna uğratacağını" ifade eden Heniyye, şunları kaydetti:

"Halkımız ve Mescid-i Aksa'nın murabıtları kararlı ve ilerleyen ilk savunma hattını temsil ediyor."

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek olan Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler hemen her gün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

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