Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.

KREMLİN YENİ ÖNLEMLER ALDI

Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.



İngiliz basınından çarpıcı iddia! 'Putin koltuğu Patruşev'e bırakacak' İngiliz medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kansere bağlı bir ameliyat geçireceği yerine Güvenlik Konseyi başkanı ve eski FSB başkanı Nikolai Patruşev'e aday göstereceği iddia edildi.

Pentagon’dan Putin’e rest! 160 kişilik ekip Ukrayna için eğitimlere başladı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim en üst seviyeye çıkmış durumda. Savaşta 66 gün geride kalırken ABD’den kritik bir hamle geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby açıklamalarda bulunarak, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını söyledi. Gerçekleştirilen eğitimlerin 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirten Kirby, yeni sistemler konusunda çalışmaların yapılacağını belirtti.