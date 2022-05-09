Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin gözbebeği olan Bayraktar TB2, her geçen gün dünyada adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Azerbaycan-Ermenistan savaşında ve Suriye'de kendini ispat eden ve son olarak Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da adeta direnişin sembolü olan Bayraktar TB2'lere bir övgü de Fransız medyasından geldi.

"SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Bir Fransız kanalında Bayraktar TB2 için, "Türk Bayraktar, savaşların seyrini değiştiriyor. Rus komuta merkezini bile vuruyor. Onu durdurmak için gönderilecek füzeden daha ekonomik" sözleri kullanıldı.

Programda, Rusların Türklere kızgın olduğu çünkü Rusya'nın Türkler tarafından önce Suriye'de, sonra Libya'da ve sonra da Ermenistan'da çeşitli operasyonlarda dolaylı olarak dövüldüğü belirtildi. "Dolaylı olarak çünkü Rus ordusu değil, Rusların desteklediği müttefikleriydi" denilen programda, Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsedildi.

"YOK ETMEK İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN FÜZEDEN DAHA UCUZ"

"Son zamanlarda adından çokça söz ettiğimiz drone'lara yenik düştüler. İki tip drone var, birinin adı Bayraktar TB2. Savaşta somut bir devrime neden olan düşük maliyetli bir drone" denilen programda, şu ifadelere yer verildi:

Bayraktar TB2 havaya hükmedebiliyor, konvoyları tamamen yok edebilir ve ölümlerine neden olabilir. Bu insansız hava aracının savaşlara dahil olması ve durumu hemen değiştirmeleri son derece şaşırtıcı. Evet ve hepsinden önemlisi, bu drone, onu yok etmek için gönderilmesi gereken füzeden daha ucuz. Bu yüzden ekonomik olarak gerçek bir konu var. Ukrayna bu tür insansız hava araçları aldı yani tüm bunları görüyorsunuz, bu Türkiye'den gelen çok geniş bir bant.

Fransa Bayraktar TB2'ye hayran kaldı! Benzerini üretmeliyiz Fransız Senatosu, ordunun gelecekte "yüksek yoğunluklu çatışmalarda" başarısız olmaması için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği öğrenildi.