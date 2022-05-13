Türkiye Gazetesi

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya, 17 Temmuz'da referanduma gidiyor. Sebebi ise Rusya'ya katılmak... Sözde Güney Osetya Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, referandumun yapılması için kararname imzaladı.

BİBİLOV SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev yarışmıştı. Seçimi kazanan Gagloyev, görevi 21 Mayıs'ta devralacak.

YILLARDIR BİTMEYEN PROBLEM

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

Gakharia: Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olduğunu belirterek, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Gürcistan'dan Rusya'ya Güney Osetya tepkisi Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde Rus askerleri tarafından bariyerlerle yapay sınır oluşturulmasına tepki gösterdi.

Güney Osetya ismini Alanya yapmak için sandığa gidiyor Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya’da bugün sözde devlet başkanı seçimiyle isminin “Alanya” olarak değiştirilmesi konusunda referandum yapılacak.