Türkiye Gazetesi

Dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı 74 yaşındaki Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, babası vefat ettikten sonra oğlu Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu. Bakanlık, ülkede dünden itibaren bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.

Türkiye ile BAE arasında ekonomik ortaklık: Hedef 15 milyar dolar Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başladığını duyurdu. Muş, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini kısa zamanda yakalacağını belirtti.

BAE'den üretim sinyali: Petrol fiyatını düşürecek 4 ülke Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya enerjide resti çekip yaptırım uygulayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çalmak zorunda kaldı. WSJ’nin haberine göre; BAE'den petrol üretimine destek geldi.